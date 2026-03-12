アース製薬は、3月23日に、薬用入浴剤「バスクリン 青の洞窟」（医薬部外品）を発売する。昨今、仕事や家事、育児などで多忙な日々を過ごす消費者の中には、「海外旅行に行きたいけれど、まとまった時間が取れず実現できない」という声が聞かれる。アース製薬は、入浴を単なる衛生習慣ではなく、その後の活動を彩る準備や、日常のタスクから離れる「ご褒美」の時間と捉えている。そこで、自宅にいながらにして、まるで海外の絶景ス