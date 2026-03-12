伊藤園は、海外で広がる抹茶需要の高まりを背景に、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」（「matcha LOVE」は、同社グループのITO EN（North America）INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランド）をリブランディングし、“世界が愛した、自由なmatcha。”を新たなコンセプトに、「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」「同 抹茶アーモンドラテ」など全6製品を、3月23日から順次発売す