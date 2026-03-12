元NHKのフリーアナウンサー中川安奈が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（深2：17）に出演。SNSに“セクシーな写真”をアップする理由を明かす一幕があった。【予告動画】きわどすぎる？中川安奈の美脚ショットに出演者ツッコミ『グラビアを見ながら本音酒』第2弾として、酒を飲みながら“芸能界を目指したきっかけ”から“恋愛事情”まで本音トーク。中川のほかに、森香澄、加納（Aマッソ）