『仮面ライダーアギト』放送25周年を記念して開催される「真アギト展」にて、クラウドファウンディング企画「Gトレーラー復活プロジェクト」が発表された。3月13日18時より、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE (キャンプファイヤー)」にてスタートする。○クラウドファウンディング企画「Gトレーラー復活プロジェクト」本プロジェクトは、『仮面ライダーアギト』本編に登場する「Gトレーラー」の内部セットを「真アギト展」