「100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ」亀田製菓は、「100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ」（以下、「技のこだ割り 濃厚梅だれ」）を3月23日から全国のスーパーマーケットで発売する。「技のこだ割り 濃厚梅だれ」は、あえて割った生地の断面に、コク深いたまり醤油・鰹節・梅等をブレンドした鰹香る特製だれをたっぷりとしみ込ませた、こだわりが詰まった堅焼きせんべいになっている。仕上げには紀州産南高梅の乾燥梅肉を追い掛けし、梅の