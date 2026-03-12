映画『ノマドランド』で「第93回アカデミー賞」作品賞・監督賞を受賞し、最新作『ハムネット』（4月10日公開）が「第98回アカデミー賞」8部門にノミネートされているクロエ・ジャオ監督と、日本の映画監督・李相日（『国宝』）のスペシャル対談映像が解禁された。両監督は昨年開催された「第38回東京国際映画祭」で黒澤明賞を受賞したことをきっかけに交流を深め、今回の対談が実現した。【動画】李相日監督×クロエ・ジャオ監督