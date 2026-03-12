元乃木坂46のメンバーでタレントの松村沙友理さんが12日、自身のSNSを通じて第1子を出産したことを報告しました。公式インスタグラムに署名入りの文書を掲載し、「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と、出産を発表。松村さんは、2025年12月に結婚と妊娠を発表していました。【松村沙友理さんのコメント全文】ご報告無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に