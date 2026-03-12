福島・喜多方市のご当地グルメ「喜多方ラーメン」が危機を迎えている。全盛期には約130店舗を誇ったが、高齢化や物価高で約40店が閉店。「喜多方ラーメン」の発祥と言われる有名店が2025年に、101年の歴史に幕を閉じた。高齢化と物価高で有名店の閉店相次ぐしょうゆベースのあっさりスープに、丼を埋め尽くすチャーシュー、特徴的な麺はもちもちの縮れ麺。日本三大ラーメンの一つとされる福島県の「喜多方ラーメン」だ。イット！取