和食レストラン「華屋与兵衛」は3月12日より、「鰹とのどぐろフェア」と「宇治抹茶フェア」を開催している。華屋与兵衛「藁焼き鰹漬け丼」3月12日からスタートする「鰹とのどぐろフェア」「宇治抹茶フェア」で味わうことのできる新メニューの一部を紹介する。まずは「藁焼き鰹漬け丼」。香ばしく藁焼きにした鰹を、葱や茗荷などの薬味とともに盛り合わせた春限定の海鮮丼で、漬けダレで旨みを引き立てた鰹に、濃厚な味わいの厳選赤