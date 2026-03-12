◇第6回WBC1次ラウンドB組メキシコ1─9イタリア（2026年3月11日テキサス州ヒューストン）メキシコはイタリアに敗れ、1次ラウンドB組で2勝2敗の3位に終わり、準々決勝進出を逃した。先発したアサドが4回までに2本のソロを浴びると、5回は2番手・ベルナルディノがマーシーに2点打を許すなど5回までに5失点。3番手・ドゥアルテも6回にパスクアンティノにこの試合2本目となるソロ本塁打を浴び、リードを広げられた。パスク