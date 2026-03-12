お笑いトリオ、森三中の黒沢かずこ（47）が、11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。理想の結婚相手を語った。この日はテーマは「おひとり様の本音爆発SP」。MCの上田晋也から「黒沢は結婚願望ないのか？」と聞かれると、「ありますよ！旦那さんのお金で暮らしたいんです、私は」とぶっちゃけて笑いを誘った。現在の状況を「だってもう今、働かなきゃ。働いて働いて働いてなんですよ、毎日」と悲壮