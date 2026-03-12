侍ジャパンの菊池雄星投手（エンゼルス）が１１日、インスタグラムを更新。米国マイアミへ移動後に撮影した「時差ボケ対策朝食会」の様子を投稿した。１０日チェコ戦後に日本を出発し、現地時間の午前３時過ぎにマイアミに到着した侍ジャパンナイン。菊池が「『時差ボケ対策朝食会』に集まってくださった方々」と紹介した写真では伊藤、曽谷、北山、大勢、宮城、金丸、隅田が笑顔。野手でただひとり写っていた牧も、陽気にポー