新潟県田上町産の野菜の魅力を発信する「護摩堂野菜ベジラーメン」が完成し、道の駅たがみ（田上町）の飲食メニューに加わった。博多ラーメンの有名店「一風堂」との共同開発を経て、自慢の一杯ができあがった。ベジラーメンは、地元でとれた旬の野菜を生かそうと２０２５年春、開発に着手し、およそ半年間かけて試作を重ねた。季節によってスープや具材に使う野菜が異なり、春夏秋冬で４種類ある。冬のベジラーメンは、緑色