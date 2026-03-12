歌舞伎俳優中村隼人（32）が11日、大阪市立美術館で開催中の特別展「妙心寺禅の継承」（4月5日まで）の特別取材会に出席した。同展の音声ガイドナビゲーターを務める隼人は「ナレーション・声の仕事の難しさと専門性を改めて認識しました」。収録はやり直しのきかない“一発録り”。僧侶の名前や作品特有の用語など、独特なイントネーションに頭を悩ませ、スタッフと何度も話し合いを重ねて完成させたといい、「事前に知識を持っ