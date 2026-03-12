日本インフォメーションは3月11日、インフルエンザの感染・対策に関する意識・行動調査の結果を発表した。調査は2026年1月27日〜1月28日、全国の20〜60歳の男女1,106名を対象にインターネットで行われた。○直近6か月以内のインフルエンザ感染状況大人全体では、すでにインフルエンザに感染したのは7.7%だった。子ども全体は29.4%と大人より高く、特に小学生が40.9%と高くなっている。インフルエンザ感染状況(直近6か月以内)○イン