パナソニックは3月10日、2026年今冬のエアコン利用と冬じまいに関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年2月27日〜3月1日、20〜60代の男女555名を対象にインターネットで行われた。○今冬のエアコン暖房利用時間ランキング同社は、エオリア アプリに接続したエオリアユーザーの利用データをもとに、今冬(2025年11月〜2026年2月)のエアコン暖房利用時間と利用増加時間(平年差)を、それぞれ算出した。冬のエアコン暖房利用時間