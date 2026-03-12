日本気象協会は3月10日、2026年の春夏の天候予想を発表した。○春は早めに気温上昇2026年の春は、平年と比べて西日本・東日本を中心に気温が高い見込み。前年の春と同様、寒暖の変動が大きいものの、4月以降は気温が早いペースで上昇し、夏商材の需要は4月中に立ち上がる地域が多くなると予想される。アイスクリーム前線一般に日最高気温が20℃を超えると、アイスクリームやスポーツドリンクなどの夏商材は需要が増加する。そこで