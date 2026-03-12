BTSのJIMINが日常ショットを公開し、ファンの心を掴んだ。3月11日、JIMINは自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。【写真】メガネ姿に“うさ耳”も！JIMINの日常ショット公開された写真には、ステージ上の華やかな姿とは一味違う、リラックスした装いのJIMINの姿が収められている。車内で撮影されたメガネ姿の自撮りカットでは、知的な表情を浮かべながらカメラを見つめ、ファンの心をときめかせた。