【モデルプレス＝2026/03/12】女優の木村文乃が3月11日、自身のInstagramを更新。1人の食卓を公開し、話題となっている。【写真】1児の母・38歳女優「豪華でお店レベル」値引きの刺身で作った“ひとりめし”◆木村文乃、値引きの刺身で作る「ひとりめし」披露木村は「今日のひとりめし」と記し「お刺身の切れ端パックで豪華お茶漬け」「小松菜のおひたし」「カボチャ煮」「五目ひじき」と献立を紹