株式会社ガーデンが運営するラーメン店「壱角家」は3月13日から24日まで、「12周年祭 家系めし祭り」と「壱角家アプリ スタンプ2倍デー」を開催する。壱角家は、日本全国で100店舗以上を展開する横浜家系ラーメンのチェーン。小麦の香りと味わいにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな「濃まろ豚骨スープ」を合わせたラーメンを提供している。「壱角家アプリ スタンプ2倍デー」「12周年祭 家系めし祭り」〈ライス小が1杯無料に