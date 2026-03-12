日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１２日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドを１位通過した侍ジャパンについて報じた。スタジオには元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏とお笑いコンビ「バッテリィズ」のエースと寺家が登場。エースは高校球児でならし、現在も草野球で１３３キロを計測する強者だ。番組では侍ジャパンのエースとして活躍するドジャースの