ＮＨＫ「ブラタモリ」（土曜・後７時３０分）は１４日、２１日の２週連続で、織田信長が今川義元を破った戦国史上最大の逆転劇「桶狭間の戦い」を特集する。兵力差は、今川軍２万５０００に対して織田軍３０００。圧倒的に不利な状況の中、信長はいかにして奇跡の勝利をつかんだのか？信長が放った奇襲作戦や、監視をかいくぐるための秘密の進軍ルート、豪雨がもたらした千載一遇のチャンスなどを紹介。住宅街となった戦場のわ