女優の志村玲那が１２日、自身のインスタグラムを更新。第１子を出産したことを公表した。志村は「私事ではございますが先日第一子を無事に出産いたしました母子共に健康です」と報告。続けて「初めての出産を通し、また成長したように感じます尊い小さな命をこれから守っていけるように精一杯生きていきますっ！！約１０ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が現在は腕の中にいるのが不思議なきもちです」と母になった