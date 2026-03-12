櫻坂４６の森田ひかるが１２日、都内で行われた睡眠ゲームアプリ「ＰｏｋｅｍｏｎＳｌｅｅｐ」の体験会に出席した。１３日の世界睡眠デーに合わせ、同アプリは就寝前の心身の緊張を緩める筋弛緩（しかん）運動を取り入れた「ほげーたいそう」を発表。ポケモン好きでも知られる森田は、同体操のメインキャラクターで、ほのおワニポケモン・ホゲータの相棒を務める。この日は、体操の映像でも着用しているホゲータ風の衣装を身