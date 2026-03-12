あなたは読めますか？突然ですが、「顛末」という漢字読めますか？ビジネスの報告書やニュースなどで頻繁に登場する言葉ですが、いざ読むとなると自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「てんまつ」でした！顛末とは、事の始まりから終わりまでの詳しい経緯や、一部始終のことを意味します。「顛」はいただき（頭）を、「末」はすえ（足）を指し、物事の最初から最後までを表現しています。例文としては、仕