白査村で保存された船型家屋。（２０２５年６月１１日撮影、東方＝新華社記者／陳子薇）【新華社海口3月12日】中国海南省東方市の白査村は、省西部の山と海に囲まれ、静かにたたずんでいる。村にある船型をした家屋は、木で骨組みを作り、屋根にかやをふいたリー族の伝統的建築技術の結晶で、2008年にはリー族の船型家屋建造技術が第2次国家級無形文化遺産に登録された。村の住民は09年、居住環境改善のために近隣の新村に集