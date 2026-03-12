カバヤ食品は12日、東京・WITH HARAJUKU HALLでタブレット菓子『塩分チャージタブレッツ』の2026年度ブランド戦略発表会を開催。同商品の新ウェブCMのために新曲を書き下ろしたシンガー・ソングライターの奇妙礼太郎が登壇し、同曲をライブ形式で初披露した。【写真】素敵！圧巻のステージを披露した奇妙礼太郎同社は2009年の発売以降、『塩分チャージタブレッツ』を「暑い時期の暑さ対策製品」として訴求してきたが、26年度か