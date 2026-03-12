栃木県足利市の介護施設で、入所者の92歳の女性の顔面を殴りケガをさせたとして介護士の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された介護士の石田慶太容疑者は今月8日、勤務先の介護施設で、入所していた92歳の女性の顔面を複数回殴り、ケガをさせた疑いが持たれています。事件があったその日のうちに、女性の親族から「母が介護士から暴行を受けた」と通報があり、その後の捜査で石田容疑者の関与が浮上しました。女性は入