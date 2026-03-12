みなさんが、コンビニコーヒーを購入する理由はどのようなことですか。リサーチ会社のマイボイスコム株式会社（東京都千代田区）が実施した「コンビニコーヒー」に関する調査によると、直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人は6割弱となり、「値段の割においしい」が最多となりました。【調査結果を見る】コンビニコーヒーの購入理由は？調査は、同社のアンケートモニター1万1372人を対象として、2026年1月にインターネットで実