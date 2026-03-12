台湾で新たな「マツダ3」＆「CX-30」発売！マツダ台湾は2026年3月2日、「マツダ3」および「CX-30」に新モデル「Homura（ほむら）」を投入し、グレード体系の刷新を発表しました。新たなHomuraグレードは、従来の「レトロスポーツエディション」に代わる後継モデルとして位置付けられており、マツダ公認のパフォーマンスブランド「AutoExe」の専用パーツを標準装備することで、その商品力に磨きをかけています【画像】超カッコ