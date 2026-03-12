毎年まるで季節の風物詩のように流行する感染症。近年では気候変動の影響もあってか、流行時期がズレたりピークが複数回来ることも。学級（学年・学校）閉鎖の連絡がいつくるかと、戦々恐々としているママもいそうです。塾や習い事先に「黙認する」と言われたから、出席OK？インフルエンザ流行中の時期、ママスタコミュニティにあがった投稿です。『インフルって熱が下がって元気になっても、出席停止期間は登校しないものだよね。