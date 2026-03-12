職場でのランチ会は、仕事とは少し違う気遣いが求められる場面ではないでしょうか。参加は任意とはいえ、暗黙の空気や人間関係を意識してしまうママも少なくありません。そんななか、ある投稿がママたちの間でさざ波を立てました。『職場のランチ会でフライドポテトのみは非常識？事前に店名は聞いていて、ランチは1,000円超。今あるお金で頼めるのがフライドポテトだけです。生理中と言って適当に誤魔化せば、仕方ないと思って