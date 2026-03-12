第98回選抜高校野球大会に、九州大会準優勝の長崎日大と、21世紀枠で選ばれた長崎西が出場する。2校出場は2023年以来、2度目。21世紀枠での県勢出場は、昨年の壱岐に続き2年連続となった。甲子園球場での19日開幕を控え、大舞台に臨む選手と、チームの特徴を紹介する。（鈴鹿希英）※選手名の数字は背番号、新学年。顔写真の下は守備位置、出身中学。守備からリズムつくる長崎日大の選抜出場は3年ぶり5度目。昨秋の九州大