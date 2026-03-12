カラダが硬い人でも気軽にできる股関節のストレッチを紹介。日頃から股関節をほぐしておけば、スイングのクオリティが上がるだけでなく、日常生活でも体の軽さを軽じるはずだ。【写真】四つん這いでお尻を上下に動かすだけで股関節が柔らか〜！股関節はスイング時に体の回転をスムーズにしてくれる大切なパーツです。しっかりとほぐしておくことでスイングスピードが上がり、飛距離が伸びるだけでなく、ショットの精度が向上します