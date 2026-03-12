＜ザ・プレーヤーズ選手権事前情報◇11日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞前週のアーノルド・パーマー招待の3日目、ウオーミングアップ中に背中を痛めて大会を棄権したローリー・マキロイ（北アイルランド）が、プレーヤーズ選手権の開幕前日、開催コースのTPCソーグラスに姿を見せた。【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがあるフロリダ州南部に住むマ