滋賀県東近江市で、男が高齢夫婦を切り付けたなどとして逮捕された事件で、男の鑑定留置がはじまりました。 住居不定・無職の秋山克也容疑者（２８）は２月４日、滋賀県東近江市の住宅に侵入し、この家に住む夫婦を切りつけるなどした上で、金品を奪い取ろうとしたとして強盗殺人未遂などの疑いで逮捕されています。 男性は刃物で顔などを複数回切りつけられていて、警察は容体について「今も予断を許さない状況」としてい