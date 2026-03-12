ワールドベースボールクラシック（WBC）を戦う日本代表チーム・侍ジャパンの選手・スタッフが、準々決勝を戦うため、アメリカに渡った。【写真】JAL、侍ジャパン搭乗の“特別仕様”機体内部を公開JALは11日、公式インスタグラムを通じて「本日の未明、侍ジャパンの皆さんがマイアミへ出発しました！その様子をお届け」とチャーター機を披露。WBC特別仕様の機体となっており、キャビンアテンダント（CA）や見送る地上スタッフ