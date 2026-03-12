偽造した契約書で占い師の女らが住宅を奪ったなどとして、遺族が明け渡しなどを求めて提訴しました。 占い師の浜田淑恵被告（６３）は５年前、信奉者だった寺本浩平さん（当時６６）ら２人に対し、自身を「創造主」とかたったうえでそそのかして、和歌山県広川町の海で自殺させた罪などに問われています。 寺本さんの住宅や土地について、浜田被告らが寺本さん死亡後に偽造した契約書などで登記を移転し、現在でも浜田被告