去年７月、当時３か月の長男を揺さぶり、頭部に全治不詳の傷害を負わせた罪で、大阪府警の警察官の男が起訴されていたことが分かりました。 傷害罪で在宅起訴されたのは、豊中署警備課に勤務する巡査長の男（２８）です。 警察によりますと、男は去年７月、兵庫県内の自宅で当時３か月の長男のわき腹を持って前後に揺さぶり、全治不詳の急性硬膜下血腫などの傷害を負わせた罪に問われているということです。 長男が搬送