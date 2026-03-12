櫻坂46の森田ひかる、お笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）が12日、都内で行われたPokemon Sleep「ほげーたいそう」体験会に登場した。【写真】足の裏までホゲータ！お口がかわいすぎる森田ひかる『Pokemon Sleep』は、睡眠をエンターテインメント化することを目的に作られた睡眠ゲームアプリ。そして『Pokemon Sleep』から発表された「ほげーたいそう」は、夜寝る前の心身の緊張を緩める筋弛緩法を取り入れたリラックス体操