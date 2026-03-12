実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が12日、自身のSNSを更新。ガソリン価格の値上げについて言及した。政府は11日、ガソリン価格を抑制する補助金を19日に再開すると表明した。イラン情勢の緊迫化に伴う原油相場の急激な上昇により、国内ガソリン価格の急騰が見込まれるため。レギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格を170円程度に抑える考え。経済産業省が11日発表した9日時点のレギュラーガソリン1リット