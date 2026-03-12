【ブリュッセル＝上杉洋司】先進７か国（Ｇ７）首脳は１１日、米国・イスラエルとイランの軍事衝突の経済的影響を協議するため、オンライン形式で首脳会議を開いた。ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態にあることを踏まえ、中東地域における「航行の自由」の回復に向けて協力することで一致した。議長国のフランスが発表した共同声明では、安全上の条件が整った場合に、中東を航行する船舶の警護を行う可能性を検討するとしている