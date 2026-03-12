今日12日(木)午前9時15分頃の東京都千代田区・靖国神社にある標本木の桜の蕾の様子です。見たところ、蕾がだいぶふっくらとしている様子が分かります。日本気象協会の最新の桜開花予想によりますと、東京は3月21日(土)に桜開花の予想です。お花見シーズンが近づいてきました。東京・靖国神社桜の標本木の様子写真は、今日12日(木)午前9時15分頃の東京都千代田区・靖国神社にある標本木の桜のつぼみの様子です。小さく固いつぼみ