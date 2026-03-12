東京時間10:52現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝27453.00（-67.00-0.24%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5171.00（-8.10-0.16%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場でNY金はドル高を受けて反落、時間外も小幅安。東京金はNY金の下げが重石。