米国とイスラエルによるイラン攻撃が始まってから1週間あまり。日本政府はアラブ首長国連邦（UAE）からの邦人の出国支援を行っているが、タレントの倉沢淳美（58）はドバイに現在も留まり、不安な生活を送っている。帰国も考えたというが「今は情勢を見ています」と現地の様子を語った。 ＊＊＊【写真】オーストラリア人の夫と結婚して30余年…変わらぬ美貌の倉沢淳美芸能活動を行う長女とのツーショットも「実際に見たこと