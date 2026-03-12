物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は2月24日に亡くなった佐瀬昌盛さんを取り上げる。＊＊＊【写真を見る】生前の佐瀬昌盛さん偏見を持たれた研究国際政治学者で防衛大学校教授として長く教鞭を執った佐瀬昌盛さんは、東西冷戦、安全保障研究の第一人者として活躍してきた。50年以上親交の深かった、ユーラシア21研究所理事長の吹浦忠正さんは振り