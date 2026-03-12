ヤクルトは３月３１日に広島と対戦する神宮開幕戦の始球式に２０２０東京五輪柔道女子５２キロ級金メダルの阿部詩（パーク２４）が登場すると１２日、発表した。当日はソリストの小林沙羅が国家を独唱。オープニングパフォーマンスでは水戸葵陵高の書道部が登場してセレモニーを彩る。