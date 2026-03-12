巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝、荒巻悠内野手（２３）が１２日、ジャイアンツ球場で行われている２軍の全体練習に合流した。両者ともに１１日のオープン戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）ではベンチから外れていた。小浜はオープン戦５試合に出場して、計９打数無安打と苦しんだ。荒巻はオープン戦５試合に出場して、計７打数３安打で打率４割２分９厘、１打点。７日の同・オリックス戦（京セ