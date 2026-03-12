天津市河北区にある達仁堂医院の中薬房で、患者のために調剤する薬剤師。（２０２５年１２月２４日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津3月12日】中国の一部中医薬（中国伝統医薬）企業や医療機関、教育機関はここ数年、海外支社の設置や海外協力プロジェクトの実施により、関連製品やサービスの国際市場展開を進めている。中国国家衛生健康委員会のデータによると、2025年5月時点で中医薬は世界196の国・地域に広まっ