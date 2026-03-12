【ニューヨーク＝木瀬武、ワシントン＝坂本幸信】１１日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は、終値が前日比４・６％高の１バレル＝８７・２５ドルとなった。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の加盟国は１１日、石油備蓄の協調放出で合意した。しかしホルムズ海峡での緊張が高まっており、原油価格は高止まりしている。ＩＥＡの加盟３２か国が合意した１１日、ＷＴＩ価格